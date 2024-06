Bianca Censori encore dans tenue indécente avec Kanye West en public

Nouvelles images de Bianca Censori dans une tenue osée en public et Kanye West, main dans la main, tel un roi et une reine dans les rues de Tokyo.

Kanye West et sa femme Bianca Censori ont surpris les passagers d’un vol reliant les États-Unis au Japon en voyageant en classe économique. Le couple, connu pour son style extravagant et son train de vie luxueux, a détonné en optant pour un confort plus simple. Ce choix inattendu a suscité la surprise et les interrogations des passagers, tant les deux tourtereaux affichent habituellement une image de stars hollywoodiennes habituées au luxe.

Bianca Censori choque encore dans les rues de la ville de Tokyo avec son style osé !

Loin de passer inaperçus, Kanye West et sa compagne ont une nouvelle fois attiré l’attention par leur sens de la mode… hors du commun. Si leur décision de voyager en classe économique a déjà suscité la surprise, leurs tenues vestimentaires ont achevé de déstabiliser les passagers. Ye, fidèle à lui-même, était vêtu d’un peignoir personnalisé, tandis que Bianca Censori optait pour une blouse d’hôpital jaune. Les raisons de ces choix extravagants demeurent énigmatiques, comme c’est souvent le cas avec le couple qui a encore choqué les passants des rues de la ville de Tokyo lorsqu’ils ont pu apercevoir le rappeur et sa femme encore dans la tenue provocatrice exhibant une partie de son anatomie comme le démontre la vidéo à découvrir ici.

Des rumeurs d’humiliation et de contrôle entourent d’ailleurs le mariage de Kanye West et de son épouse, Bianca Censori. Certains affirment que cette dernière est victime de manipulation de la part de son mari. Les actes de Ye avec sa compagne, sont fréquemment décrites comme étant sous sa surveillance constante et transformées en “accessoires” pour son propre plaisir, alimente ces inquiétudes. Plusieurs sources proches du couple évoquent le comportement possessif de West envers Bianca. Ils allèguent qu’il surveillerait ses moindres faits et gestes, dictant même ses choix vestimentaires, tout en bloquant également ses interactions sociales.