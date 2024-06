Jean Messiha et Bruno Attal répondent à La Fouine sur son clash contre l’extrême droite

Après la réaction sans mâcher ses mots de La Fouine contre l’extrême droite avec une prise de parole dans laquelle il insulte les partis de l’extrême droite, Jean Messiha et Bruno Attal ont répondu au rappeur français exilé à Las Vegas de manière tout aussi virulente.

Jean Messiha et Bruno Attal s’unissent pour répliquer aux attaques de La Fouine !

Alors que son prochain projet se prépare avec du rap à l’ancienne comme il l’a assuré dernièrement et que sa prédication concernant N’Golo Kanté se confirme avec le début des Bleus à l’EURO, La Fouine a poussé un coup de gueule contre l’extrême droite en France suite aux tensions politiques actuelles dans le pays depuis les dernières élections. “N**** sa mère le Front National, le rassemblement national, et toute leur déclinaison…” a lâché visiblement très énervé La Fouine sur Twitter. Ce message n’est pas resté sans réaction, Jean Messiha et Bruno Attal ont répliqué directement.

“Le vocabulaire soutenu des racailles expatriées.”, a réagi Bruno Attal en commentaire au tweet de La Fouine en faisant référence au fait que celui-ci vit depuis plusieurs années aux États-Unis dans la ville de Las Vegas et a donc quitté la France. Jean Messiha a suivi l’opinion de son compère, il a partagé le message de Laouni pour y répondre à son tour avec le message : “Laisse nos mamans tranquilles, et va fouiner dans la vase visqueuse de tes coprolithes nidoreux, petit babilan à cuculle“ tout en mentionnant le compte du rappeur qui n’a pas donné suite aux sollicitations des deux hommes politiques.