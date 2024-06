Bianca Censori dans une nouvelle tenue osée avec Kanye West à Tokyo

L’épouse de Kanye West, Bianca Censori, dévoile encore ses formes dans un justaucorps string audacieux lors d’une séance de shopping à Tokyo avec son mari. La jeune femme a encore une fois attiré l’attention avec son style controversé en s’exhibant.

Bianca Censori s’affiche encore dans une tenue indécente au Japon !

Bianca Censori, âgée de 29 ans, qui s’était déjà habillée plus modestement plus tôt dans la semaine, a mis en avant son anatomie dans un justaucorps côtelé couleur crème tout en choisissant des articles de luxe avec West dont l’ancienne assistante a récemment déposé une plainte explosive pour harcèlement se*uel contre lui. L’épouse de Ye s’est encore affichée en public dans cette tenue minimaliste qu’elle avait associée à des chaussures en caoutchouc blanches en se promenant dans un centre commercial, sur les photos, le couple semble toujours aussi proche, se tenant la main. Le rappeur américain est comme souvent vêtu d’un large survêtement blanc original avec capuche.

Bianca qui avait l’été dernier risqué d’être bannie de Venise à cause de ses tenues provocantes ne portait également pas de soutien-gorge sous cette tenue transparente, cette apparence parait perturber les employés des magasins sur les images. Plus tôt ce mois-ci, l’ancienne assistante de Kanye, Lauren Pisciotta, a déposé une plainte pour harcèlement se*uel contre le chanteur en l’accusant aussi de licenciement abusif et de rupture de contrat.

Kanye West nié les accusations à son encontre, les qualifiant de “sans fondement”, accuse la jeune femme de “chantage et d’extorsion” et a annoncé son intention de déposer une contre-plainte. En attendant la suite de cette affaire, le rappeur prend du bon temps avec des vacances au Japon, comme l’attestent les photos de son séjour à Tokyo à faire les boutiques en compagnie de sa femme, Bianca Censori.

