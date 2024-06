La revanche Baki vs Cédric Doumbé arrive

C’est l’annonce que tous fans français de MMA attendaient, le combat de la revanche pour Cédric Doumbé face à Baki devrait enfin avoir lieu ! Ce dernier vient en effet de signer avec le PFL pour plusieurs combats et cela va permettre à la Professional Fighters League de mettre en place un deuxième duel entre les deux hommes.

Baki prouve qu’il est prêt à encore affronter Cédric Doumbé !

Malgré les rumeurs persistantes d’un avenir proche à l’UFC qui est son objectif, Baki a choisi pour le moment de poursuivre sa carrière au PFL. Le combattant français de 22 ans va signer un contrat de cinq combats avec l’organisation américaine. Ce choix s’explique par une offre financière très prometteuse et en accord avec ses exigences dont il a fait part suite à sa victoire contre Cédric Doumbé au mois de mars dernier. Baysangur Chamsoudinova a lui-même confirmé la nouvelle sur ses réseaux en validant la rumeur.

Intégré à la quatrième organisation de sa carrière, Chamsoudinov vise une progression constante afin de combattre face aux meilleurs et de rejoindre l’UFC. Invaincu en dix combats professionnels, il reste sur une victoire controversée face à Cédric Doumbé suite à l’incident de l’écharde. “Cédric Doumbé vs Baki : la revanche arrive !“, décrit un message relayé par Baki sur la signature de son nouveau contrat avec le PFL. “Quand t’écoutes Twitter, on te dit « tu demandes trop parce que tu veux pas de revanche » alors que👀” écrit-il en légende tout en précisant “J’ai 22 ans les gars, mes objectifs sont toujours d’actualité”.

La signature de Baki au PFL ouvre donc la porte à une revanche avec Doumbé. Rendez-vous dans les prochaines semaines pour suivre l’évolution de la programmation de ce combat très attendu par le public.