SCH révèle la vérité sur les pertes d’un concert au Vélodrome

Interrogé sur la rentabilité de ce concert, SCH a reconnu perdre de l’argent. Le rappeur Marseillais s’est récemment entretenu avec Fred Musa dans l’émission Planète Rap sur Skyrock pour parler de son nouvel album “JVLIVS Prequel : Giulio” et de son concert au Stade Vélodrome.

Lors de l’émission, un auditeur a interrogé SCH sur la rentabilité de son concert au Vélodrome, en faisant référence aux propos de Vald qui avait affirmé avoir perdu 500 000 euros pour son concert à Bercy. Le S a répondu en expliquant que les concerts de cette envergure ne sont effectivement généralement pas rentables. En effet, les coûts de location du stade, son habillage, de toute la préparation, de la mise en scène, du personnel et de la logistique sont très élevés, “C’est un truc de malade” confesse-t-il.

Malgré les pertes financières, SCH a tenu à souligner l’importance de ce type d’événement pour sa carrière et pour ses fans. “Il ne faut pas regarder non plus la perte”, s’est-il justifié avant d’ajouter, “Dans tout ça, il faut regarder ce que tu construis au travers de scènes comme ça. Mais c’est vrai que ce sont des scènes où tu peux perdre de l’oseille facilement si tu as envie de faire un show dont on se souviendra.”.

L’annonce d’un concert au Vélodrome pour un rappeur a en effet un grand succès, tant au niveau public qu’artistique. Cet événement a permis à SCH de confirmer son statut de rappeur majeur du paysage français en remplissant l’enceinte de ses 60 000 places.