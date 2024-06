Le rappeur RK demande à Ryan Cherki de rejoindre l’Algérie

RK, le rappeur de Meaux, admire Kylian Mbappé et comprend son choix de rejoindre le Real Madrid puis lance un appel à Ryan Cherki afin de rejoindre l’équipe nationale de l’Algérie au lieu de la France que ce dernier pourrait signer au PSG suite à une offre de transfert adressée à son club de l’Olympique Lyonnais.

En promotion de son dernier projet “DLPDA” paru le 31 mai 2024, RK était l’invité du programme “Double Contact” de RMC Sport, à cette occasion le rappeur français a parlé d’une de ses passions en dehors de la musique, le football. Il est un fervent supporter de l’équipe nationale d’Algérie, son pays d’origine. Il est persuadé que les Fennecs sont capables de remporter de grands titres, notamment la Coupe du monde, la CAN et même la Ligue des champions.

Un message clair à Ryan Cherki adressé par RK !

S’il a vécu des moments forts grâce à Riyad Mahrez, RK estime que le temps est venu de passer à la relève. Il considère que le dribbleur de 33 ans, qui évolue désormais à Al Ahli en Arabie Saoudite, n’est plus au sommet de sa forme et qu’il faut laisser la place aux jeunes talents. Pour prendre la relève de Mahrez, RK voit en Ryan Cherki, le milieu offensif de l’OL âgé de 20 ans, un futur grand joueur. Il encourage le jeune prodige à choisir l’équipe d’Algérie, persuadé qu’il y aura un soutien et une ferveur incomparables à ceux qu’il pourrait connaître avec l’équipe de France.

RK lance un appel direct à Cherki : “J’aimerais bien que Cherki aille en Algérie. Allez lui dire qu’il ne va pas jouer avec l’équipe de France, ça ne sert à rien. Dites-lui qu’il vienne chez nous, il va porter notre équipe, il va être super fort. Je l’aime beaucoup ce joueur-là. Et je sais qu’avec l’équipe d’Algérie, vu comment on va le soutenir et le supporter, ça va être très différent de l’équipe de France. Donc viens mon gars, t’inquiètes.”.