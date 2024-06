Le physique imposant de Koba LaD continue d’impressionner

“À ce rythme-là, on va envoyer Koba LaD affronter Francis Ngannou.”, la métamorphose de Koba LaD est vraiment impressionnante et il l’affiche fièrement.

Ces derniers jours, Koba LaD a fait parler de lui en dehors de sa musique en raison de sa relation assumée avec Wejdene dont des nombreux clichés circulent sur le web depuis quelques semaines, confirmant qu’ils sont en couple même si aucun d’eux ne s’est exprimé officiellement sur le sujet. En attendant, une nouvelle vidéo du rappeur originaire d’Évry publiée sur Snapchat pendant une séance sport a fait le buzz.

L’incroyable transformation physique de Koba LaD !

Libéré de prison depuis plus d’un an, Koba LaD semble avoir tourné une page sombre de son existence. Exit les excès et les substances néfastes, le rappeur affiche aujourd’hui une nouvelle hygiène de vie et une détermination sans faille. Il a d’ailleurs récemment dénoncé les méfaits de la consommation excessive de cannabis, substance qu’il avait lui-même consommée par le passé, une transition marquée également par une nouvelle addiction au sport en devant un adepte de la salle de musculation.

Déjà bien avant son incarcération de quatre mois, Koba LaD s’était tourné vers le sport pour se reconstruire. Son engagement physique s’est traduit par une transformation physique spectaculaire : il est passé d’une silhouette longiligne à une musculature imposante. Une nouvelle vidéo du rappeur vient de susciter l’admiration des internautes, il y apparaît avec une musculature encore plus développée affichant une imposante transformation physique qui semble faire le bonheur de sa nouvelle compagne Wejdene en attendant la sortie de son prochain projet musical après la sortie en début de son album en commun avec Zola.

À ce rythme là, on va envoyer Koba LaD affronter Francis Ngannou. 🥶💪 pic.twitter.com/Ww4yI5Mjy5 — Bangrz (@Bangrzfr) June 19, 2024