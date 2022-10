50 Cent ridiculise son fils qui se plaint de ne recevoir que 81 000 $ par an

Même s’il s’agit de son fils, 50 Cent n’hésite pas à se moquer publiquement de Marquise Jackson suite aux révélations des problèmes financiers de ce dernier qui perçoit pourtant 6 700 dollars de pension par mois, une somme insuffisante pour subvenir aux besoins du jeune homme. Fifty a donc décidé de se mettre en scène dans une vidéo pour le ridiculiser face à cette situation.

Le roi du troll a encore frappé !

Provoqué 50 Cent n’est pas forcément une bonne idée même lorsqu’on est son fils. Les fans de rap se souviennent tous du célèbre mauvais coup que Fifty avait mis en place contre Ja Rule en 2018 en réservant 200 places dans les premiers rangs d’un de ses concerts pour les laisser vides et l’humilier. Un sabotage qu’il avait immortalisé en se prenant en photo seul au milieu des places sans des spectateurs autour de lui. Marquise Jackson vient également de faire les frais de l’humour de son père, il a révélé être en difficulté financière alors que le rappeur américain lui verse pourtant 81 000 dollars par an en assurant que ce n’est pas une somme suffisante pour son train de vie à New York alors que l’interprète de In da Club fait parmi des célébrités les plus riches aux Etats Unis selon le magazine économique Forbes.

Vivement critiqué suite à cette déclaration, le jeune homme est revenu sur ses propos en déclarant cette fois-ci être prêt à dépenser cette somme afin de passer une journée avec son père. “Puisque vous pensez qu’une pension de 6 700 $ , c’est trop, (…) je suis prêt à le payer 6 700 $ pour passer 24 heures avec lui, que je sois en mesure de faire tout ce que j’aurais voulu faire à ses côtés lorsque j’étais enfant.” a-t-il affirmé pour apaiser la controverse sur ses précédentes déclarations mais cela n’a pas convaincu 50 Cent qui a préféré en rigoler sans prendre cette proposition au sérieux.

En effet Fifty a réalisé une vidéo pour parodier sa situation actuelle avec son fils afin de tourner en ridicule les propos sur ses problèmes d’argent dans une séquence qui ne devrait pas faire rire Marquise Jackson mais ayant fait le buzz sur la toile.