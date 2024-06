“Rends-moi la bague de Tupac”, Kendrick Lamar dézingue Drake

Kendrick Lamar remet le feu aux poudres avec nouveau clash contre Drake lors d’un show explosif dans une ambiance de folie.

Kendrick Lamar enfonce Drake en relançant leur clash !

Kendrick Lamar n’a pas dit son dernier mot. Le rappeur de Compton a profité de son concert “Pop Out – Ken & Friends Concert” pour s’en prendre une nouvelle fois à son rival Drake.

Devant un public enflammé, Kendrick a interprété ses diss tracks les plus cinglants, remaniant même les paroles de “Euphoria” pour lancer une pique directe au Canadien.

Lors de cette soirée, il a réuni tous les gangs et quartiers de Los Angeles, “C’est émouvant. On est divisé depuis les morts de Nipsey et de Kobe. On a perdu beaucoup de potes à cause de cette musique, de cette rue. Pour nous tous, être ensemble sur scène, c’est spécial”, a-t-il déclaré.

“Ils t’appellent The Boy, où est l’homme ?”, a lancé Kendrick à Drake pendant sa performance. Dans une nouvelle version de son morceau, il clame : “Je sais qu’ils t’appellent The Boy, mais où est l’homme ?/Parce que je ne l’ai pas encore vu/Rends-moi la bague de Tupac et je pourrais te donner un peu de respect.”.

Un message clair et sans équivoque qui a ravi les fans présents et ceux qui suivaient le concert en streaming.

Pour marquer le coup, Kendrick a également convié son mentor Dr. Dre sur scène. Ensemble, ils ont interprété les classiques “Still D.R.E.” et “California Love”, avant que Dre ne présente le diss track “Not Like Us”. Un moment fort qui a ravi la foule et démontré son soutien indéfectible à son protégé. “Not Like Us“, un succès qui ne se dément pas.

Le conflit entre les deux rappeurs reprend officiellement

Face à l’accueil enthousiaste du public, Kendrick a enchaîné sur plusieurs interprétations de ce titre, enfonçant le clou face à Drake. Le message est clair : l’artiste originaire de Compton n’est pas prêt à lâcher prise et compte bien continuer à dominer le game.

Le clash est-il relancé ? Alors que certains pensaient que la querelle entre Kendrick Lamar et Drake était terminée, ce nouveau clash semble indiquer le contraire. Kendrick, au sommet de sa forme, semble bien décidé à poursuivre son offensive contre son rival. Drake saura-t-il répondre ? L’avenir nous le dira…

La légende Dr.Dre qui fait l’intro de “Not Like Us” pour Kendrick Lamar cette nuit 😭 C’est historique ce qui vient de se passer mdrr pic.twitter.com/wkiU85hvEe — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 20, 2024

🚨 KENDRICK LAMAR A INTERPRÉTÉ 4 FOIS DE SUITE SON DISSTRACK “NOT LIKE US” CETTE NUIT ! IL VEUT VRAIMENT LA MORT DE DRAKE 😭 pic.twitter.com/n5aDTfKiZT — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 20, 2024

KENDRICK LAMAR & DR. DRE

NOT LIKE US KENDRICK LAMAR’S

POP OUT CONCERT 🚨LIVE AT THE FORUM🚨pic.twitter.com/kQSlU6uA4V — NFR Podcast (@nfr_podcast) June 20, 2024

KENDRICK LAMAR🎙️

LIKE THAT📀

THE POP OUT KEN & FRIENDS CONCERT🏟️ pic.twitter.com/WNavtdNWvL — Rap301 (@Rap301_) June 20, 2024

Kendrick Lamar’s full Euphoria performance at The Pop Out show #ThePopOut pic.twitter.com/easvNq7kh7 — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) June 20, 2024