Lacrim fait passer un message à Damien Lapilus

Lacrim est un fan inconditionnel de MMA comme il l’a déjà prouvé à plusieurs reprises en s’affichant avec Khamzat Chimaev ou encore exprimant son souhait d’envoyer ses enfants au Daghestan pour s’entrainer avec le clan Nurmagomedov. Le rappeur vient également d’adresse un message à Damien Lapilus pour lui donner de la force dans son entrainement.

Lacrim soutient Damien Lapilus

Âgé de 36 ans, Damien Lapilus connait un bilan mitigé dans sa carrière de pratiquant de MMA avec au compteur 18 défaites pour 17 victoires dont une période compliquée avec une série d’aucune victoire sur ses 5 derniers affrontements dans la cage. Membre du MMA Factory de Fernand Lopez et grand frère de Taylor Lapilus qui a rejoint l’UFC l’année dernière, le combattant français a subi en avril 2023 une suspension de l’AFLD d’une durée de trois ans pour dopage suite à 2 contrôles positifs au salbutamol, il se fait très discret depuis cette sanction.

Toujours suspendu, Damien Lapilus continue toutefois de se maintenir en forme et poursuit son entrainement à Rungis au MMA Factory tout en restant actif sur ses réseaux, il partage des images de ses séances. Dernièrement, il a publié une vidéo d’une séance dans une story que Lacrim a relayé. “On arrive sur eux“ a réagi le rappeur pour le soutenir en ajoutant des émojis “fusée” et “cible” à son message afin de motiver l’athlète à poursuivre son entrainement même si son retour sur le ring n’est pas d’actualité. Au mois de mars dernier, le Conseil d’Etat a en effet rejeté son pourvoi de contestation contre la sanction de l’AFLD à son égard.