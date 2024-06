Dadju ne payera pas une somme astronomique au Wati-B

Fin du conflit financier entre Dajdu et son ancien label ! Proche de prendre sa retraite musicale, l’ancien membre du groupe The Shin Sekai est condamné à payer 10 000 euros au Wati-B, après avoir perdu un procès pour violation de contrat et d’obligation de loyauté.

Le label qui a produit la Sexion D’Assaut réclamait initialement 1,1 million d’euros de préjudice, mais le tribunal a finalement tranché en faveur du frère de Gims, limitant la condamnation à une somme bien moindre.

Un soulagement pour Dadju dans son différend avec le Wati-B !

Retour rapide sur les faits, en 2012, Dadju avait signé un contrat avec le Wati-B, comme Gims. Après quelques années de collaboration avec son groupe formé en compagnie d’Abou Tall, il avait décidé de quitter le label pour rejoindre Polydor. Le label dirigé par Dawala avait alors porté plainte contre l’interprète du tube “Reine”, l’accusant de manquement à ses obligations contractuelles et de violation à ses obligations avec un lourd préjudice.

Si le tribunal a donné raison au label de musique, la condamnation de 10 000 euros est bien inférieure aux 1,1 million d’euros réclamés par Wati-B. Dadju peut donc se satisfaire de cette décision du tribunal, en sa faveur. Cette affaire judiciaire n’a pas affecté la carrière de Dadju, qui continue de rencontrer un grand succès en solo ou encore plus récemment avec un album collaboratif accompagné de Tayc intitulé “Héritage”, le projet s’est suivi d’une tournée triomphale.