Booba se moque du couple Wejdene et Koba LaD

Booba tacle le couple Wejdene et Koba LaD avec piques acerbes et des moqueries pour réagir à leur union en affirmant que cela ne va pas durer.

“Ça va pas durer longtemps cette histoire. Deux cancres“ et “Ça va finir en zouk de forêt…” sont les deux commentaires moqueurs qu’a publiés Booba dans des stories pour donner son avis sur la récente officialisation de la relation entre Koba LaD et Wejdene. Après des semaines de rumeurs et à être aperçus ensemble en public comme récemment lors de l’événement MMA, l’ARES Fighting, la chanteuse de 20 ans a confirmé l’information de sa liaison avec le rappeur dans une vidéo en se filmant tous les deux en voiture, plus complices que jamais tout en assumant en musique qu’il est son “boyfriend” (son petit ami), une nouvelle qui n’a pas convaincu B2O.

Le rappeur Booba ne manque jamais une occasion de s’en prendre à ses rivaux dans le monde du hip-hop français. Cette fois-ci, c’est donc au tour du jeune couple Wejdene et Koba LaD qu’il s’attaque. Sur Instagram, il n’a pas hésité à ridiculiser la relation entre les deux artistes. Concernant, Koba, B2O l’avait déjà clashé à plusieurs reprises, notamment suite à la révélation de leur featuring avorté en se justifiant de choix en raison de la piètre performance en studio du jeune rappeur, celui-ci n’a toutefois jamais donné suite aux propos du DUC à son encontre.

Par rapport à Wejdene, Booba l’avait soutenu à ses débuts après le succès de ses tubes “Anissa” et “Coco” mais s’en était pris à son ancien producteur Feuneu avant d’annoncer avec humeur vouloir en faire la nouvelle Shay suite à l’échec de son second album en suggérant qu’elle rejoigne son label du 92i.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : Booba n’a pas fini de se titiller les autres rappeurs ou chanteurs français comme il l’a encore prouvé ces derniers jours avec des attaques contre Maes et Aya Nakamura.