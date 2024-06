ZKR retrouve le fan qu’il a frappé d’un coup de boule

Belle image de paix entre ZKR et le fan qu’il avait frappé, surpris pas son intrusion sur scène, le deux hommes se sont retrouvés pour monter que tout s’est bien terminé entre eux et mettre fin aux critiques.

Une histoire entre ZKR le fan victime d’un coup de tête se finit bien !

Lors d’un concert récent, ZKR avait donné un coup de tête à un fan qui était monté sur scène pendant un concert. Cet incident a suscité l’indignation des internautes, qui ont jugé son geste inapproprié et agressif. Face à la polémique, le rappeur a tenté de s’expliquer sur les réseaux, affirmant qu’il n’y avait pas lieu de faire des histoires en justifiant son geste par “l’instinct de survie”, ne comprenant pas pourquoi l’individu est apparu devant lui sur la scène sur le moment et en regrettant d’avoir réagi avec un geste déplacé.

Quelques jours plus tard, une vidéo a circulé sur le web montrant ZKR et le fan en compagnie l’un de l’autre, tout sourire. L’artiste a déclaré qu’ils s’étaient réconciliés et que l’histoire était désormais derrière eux. L’artiste a retrouvé cette personne pour s’expliquer, les deux hommes apparaissent tout heureux dans la séquence et rigolent ensemble, l’incident est dorénavant de l’histoire ancienne.

“C’est bon, on a fait le câlin, arrêtez de parler. On l’a mis bien parce que vous êtes mauvais.”, s’exprime le rappeur pour faire taire des détracteurs avant de publier une photo sur laquelle il s’amuse de la scène de son coup de boule en faisant référence à celui de Zidane envers Materazzi lors de la coupe du monde 2006, une finale remportée par l’Italie face à la France lors de la séance des tirs au but.