Booba recale Aya Nakamura et révèle leur discussion privée

Après son imitation hilarante d’Aya Nakamura en reprenant les paroles de son dernier single, Booba sort des dossiers et balance une conversation privée de l’interprète du tube “Djadja” pour encore s’en prendre à elle alors que celle-ci reste indifférente à chaque provocation du rappeur français exilé à Miami qui ne semble pourtant pas prêt de la laisser tranquille.

Booba affiche une nouvelle Aya Nakamura avec la révélation des messages privés !

À découvrir : Booba termine Niska, “Quand t’as frappé Aya Nakamura”

La semaine passée, Aya Nakamura a fait sensation avec son nouveau single “42” qui cumule déjà plus de 800 000 d’écoutes sur Spotify. Booba n’a pas manqué de réagir, en s’en prenant notamment aux paroles du morceau s’attirant ainsi les foudres des fans de la chanteuse, avant d’en remettre une chose avec la publication dans une story d’une ancienne conversation privée qu’ils ont eue dans laquelle elle lui a proposé un rendez-vous pour se rencontrer.

Booba a en effet dévoilé une conversation WhatsApp d’une discussion en privé dans laquelle Aya Nakamura tente d’organiser un dîner à Paris dans un restaurant, ce qu’il a refusé. L’échange entre les deux artistes n’est pas daté, Aya y propose à B2O un rendez-vous dans un restaurant parisien à l’occasion de sa venue en France pour un événement qui n’est pas précisé dans la discussion. Le rappeur explique avoir déjà un planning chargé et ne pas s’éterniser à Paris, “Comment veux-tu faire un resto à Paname. Je viens que pour mon événement, c’est tout, 2 3 rendez-vous et j’enchaine”. Elle suggère de se retrouver dans un restaurant “caché” pour parler business, mais en vain, Kopp recale l’offre et se justifie de ne pas avoir à consacrer à l’ex-compagne de Niska, “A Paname, c’est mort un resto voyons. De toute façon, je n’ai pas le temps de faire un resto quand je viens“.

“Parle pas kamuranais ici ou on va dévoiler les WhatsApp et les audios de la diva” a ajouté Booba en légende de sa story pour se moquer d’Aya Nakamura qui ne semble pas avoir été troublée par les récentes provocations de B2O à son encontre.