SCH, Ninho, Niska et Tiakola ambiancent les Bleus à l’Euro

Après la récente séquence des joueurs de l’équipe de France à s’entrainer sur le titre Dolce Camara de Booba en préparation à l’Euro 2024, on connait désormais la playlist des Bleus pendant ce tournoi avant le match des huitièmes de finale contre la Belgique et plusieurs rappeurs sont présents tels que SCH, Ninho, Niska ou encore Tiakola.

Sans surprise, le rap français figure dans la liste des titres préférés de l’équipe de France durant cet Euro 2024, la liste vient d’être publiée.

L’équipe de France apprécie particulièrement Ninho !

Fini les poules, place aux matchs couperets ! L’Euro 2024 entre enfin dans sa phase la plus intense, et pour se motiver avant les gros rendez-vous, nos Bleus ont un allié de taille : la musique. Et quelle musique ? Eh bien, un savant mélange de rap, de pop urbaine et de rythmes afro, comme en 2016 et 2018.

Parmi les gros noms du game, on retrouve Ninho, avec ses tubes “Maman ne le sait pas” et “Mayday”. Mais pas que ! La playlist des Bleus regorge d’autres artistes en vogue, comme Tiakola, SCH, Fally Ipupa, 4 Keus, Magic System, Tems… de quoi se mettre dans l’ambiance et aborder les matchs avec la hargne et la détermination nécessaires pour soulever le trophée !

Voici quelques extraits de la playlist favorite des Bleus pour vous donner un aperçu :