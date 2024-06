Les Bleus s’entrainent sur le clash de Booba contre Gims ! B2O réagit

Même si Booba a critiqué le premier match de Mbappé, en pleine compétition de l’Euro 2024, les joueurs de l’Équipe de France ont trouvé leur source de motivation musicale avec l’un des derniers tubes du rappeur du 92i, “Dolce Camara”. Un titre en featuring avec SDM dans lequel B2O clashe la femme de Gims, Demdem.

Les Bleus s’ambiancent sur “Dolce Camara” de Booba : le rappeur valide !

Alors qu’ils s’entraînaient il y a quelques jours avant la rencontre face aux Pays-Bas de ce vendredi, les Bleus ont été filmés en train de se préparer sur le hit de Booba et SDM. Une vidéo qui a rapidement fait le tour des réseaux, pour le plus grand plaisir des fans de football et du fondateur du 92i. Kopp n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à cette séquence sur ses comptes Instagram et Twitter. Il a en effet relayé la vidéo, accompagné d’un simple emoji pouce levé. Un signe d’approbation clair de la part de l’artiste, qui semble donc ravi de voir son morceau fédérer les joueurs de l’Équipe de France.

Le single de Booba n’a pas malheureusement pas vraiment aidé les Bleus qui n’ont pas réussi à battre hier soir l’équipe des Pays-Bas avec un match nul (1-1), l’équipe de France laisse la première place de son groupe à son adversaire et se retrouve deuxième après deux matchs avec 4 points avant d’affronter mardi prochain l’équipe de Pologne pour valider la qualification en huitième de finale.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : “Dolce Camara” de Booba semble bien être désormais l’un des hymnes officieux de l’Équipe de France pour l’Euro 2024. Le morceau est l’un des succès du dernier album de B2O avec plus de 28 millions de streams, il se maintient dans le Top 10 des singles les plus écoutés sur Spotify depuis sa parution et un remix vient de paraitre avec déjà plus de 4 millions d’écoutes.