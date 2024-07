Bianca Censori : des tensions avec Kanye West méchamment taclé

Kanye West accusé de tromper Bianca Censori !

Kanye West serait-il au bord du gouffre dans son couple ? Une nouvelle accusation vient en effet de s’abattre sur le rappeur, qui est déjà fragilisé par plusieurs polémiques. Cette fois-ci, c’est une jeune influenceuse du nom de Mikaela Lafuente qui l’accuse d’être infidèle à sa femme, Bianca Censori.

Ye aurait fait des avances à une autre femme !

Selon ses dires, Kanye West lui aurait envoyé des textos osés, la conviant à le rencontrer pour lui faire écouter son nouvel album. La jeune femme, choquée par cette démarche, a refusé son invitation et a dénoncé son comportement sur les réseaux sociaux. « Au début, je n’y croyais pas et je pensais que c’était un faux compte, mais c’était lui », a-t-elle assuré dans sa déclaration, comme le rapporte le DailyMail. Elle adresse aussi un tacle envers le chanteur, « Je ne pense pas qu’il soit acceptable d’envoyer des messages à d’autres femmes quand on est marié. Ce n’est pas acceptable ».

Cette accusation tombe au plus mal pour Ye, déjà sous le feu des projecteurs pour une plainte pour harcèlement se*uel déposée par son ancienne assistante. En attendant d’en savoir plus, Kanye West n’a pas encore été condamné pour quoi que ce soit. Si ces allégations se révèlent vraies, elles pourraient sérieusement ternir l’image du rappeur et mettre en péril son mariage. Pour l’heure, ni Kanye West ni Bianca Censori n’ont réagi à ces accusations. Cette affaire pourrait bien relancer les spéculations sur la vie privée du rappeur, déjà connue pour être tumultueuse alors qu’il a également fait croire à la fin de sa carrière avant de démentir l’information dans la foulée.