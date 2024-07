WaRend a traumatisé SCH

Unique membre du jury de Nouvelle école à avoir participé aux trois saisons, SCH s’est confié au média Konbini sur cette nouvelle saison avec Aya Nakamura et SDM. Questionné sur le sujet, le rappeur marseillais a révélé le nom du candidat l’ayant le plus choqué.

SCH choqué par un candidat de la Nouvelle école !

C’est sans aucune hésitation que SCH a cité le nom de WaRend, un candidat de la seconde saison de Nouvelle école diffusée depuis l’été dernier sur Netflix. « La première fois que je l’ai entendu, j’étais traumatisé. Après, on a fait un morceau sur son projet et c’est quelqu’un que j’apprécie humainement » a déclaré Julien Schwarzer de son vrai nom en nommant le rappeur toulousain comme le candidat de l’émission qui l’a le plus impressionné au cours des précédentes saisons.

WarEnd avait en effet fait sensation lors de la saison 2 avec son originalité et son talent, les séquence de participation au programme avait fait le buzz sur le web notamment sur TikTok mais cela n’avait pas été suffisant pour lui permettre de remporter la compétition. Après l’émission, WarEnd a convié SCH en début d’année pour un featuring inédit sur son projet « EMC » pour le titre « Plage enneigée« .