Maes choque après sa vidéo, les moqueries fusent

Maes continue de faire parler de lui, cette fois-ci pour une vidéo Instagram partagée le 16 juillet. Dans cette vidéo, le rappeur dévoile des images de son quotidien, entre substances illégales, armes à feu et moments de fête.

Maes : une vidéo qui fait jaser

Si certains fans apprécient la mise en avant de l’univers de Maes, d’autres critiquent son attitude et le message qu’il renvoie. La vidéo a notamment été moquée par Booba, l’ancien mentor du rappeur sevranais avec qui il est désormais en conflit.

Cette vidéo arrive alors que Maes est sous le coup d’une condamnation à dix mois de prison pour des faits remontant à 2018. Son concert à l’Accor Arena, prévu en février 2024, a dû être reporté à la fin de l’année en raison de cette condamnation.

Malgré les polémiques, Maes reste actif et s’apprête à sortir son nouveau projet « LVC » le 19 juillet. Ce projet est très attendu par ses fans et devrait permettre à l’artiste de se faire entendre sur des sujets plus personnels.