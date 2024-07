Bianca Censori : ses tenues trop osées avec Kanye West proche de l’envoyer en prison

Bianca Censori, fait encore parler d’elle, comme souvent, pour ses choix vestimentaires jugés plus qu’osées lors de ses sorties en public avec Kanye West. En effet, lors d’une récente sortie en ville, l’épouse de Ye a été aperçue vêtue d’un ensemble composé d’un boxer couleur chair ultra-échancré et d’un top en voile transparent, ne laissant que peu de place à l’imagination sur son anatomie.

Bianca Censori : ses tenues osées frôlent l’illégalité et font jaser

Il semblerait que ce nouveau look de Bianca Censori ait franchi la ligne de la décence légale, du moins en Californie. Selon l’article 314(1) du Code pénal californien, « toute personne qui expose intentionnellement son corps n* dans un lieu public commet un crime ». La peine pour ce délit peut aller jusqu’à six mois de prison, assortie d’une amende de 1 000 dollars et d’une inscription au registre des délinquants se*uels pendant 10 ans, comme vient de le révéler le média britannique The Mirror.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Bianca Censori se fait remarquer pour ses tenues provocantes. En février dernier à Paris, elle avait déjà créé le buzz en portant un manteau court en fourrure et une paire de collants en voile noir, sans aucun autre vêtement en dessous. Un choix vestimentaire qui l’exposait également à des poursuites pénales en France pour « exhibition se*uelle ».

Ces tenues osées font constamment scandale et soulèvent des interrogations sur l’état d’esprit de Bianca Censori. Certains affirment qu’elle serait sous l’emprise totale de son mari, Kanye West, qui se comporterait comme un gourou. D’autres y voient plutôt une stratégie de communication délibérée pour faire parler d’elle et se démarquer. Quoi qu’il en soit, le couple ne semble pas prêt à calmer le jeu. Les choix vestimentaires de la jeune femme sont toujours plus audacieux et à la limite de l’illégalité laissent présager qu’elle n’a pas fini de faire sensation.

Reste à savoir si avec cette stratégie de provocation, Bianca Censori finira par se faire rattraper par la justice ou non.