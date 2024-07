Médine réagit à la censure de Zaho de Sagazan causée par Cyril Hanouna

Ça va trop loin pour le rappeur ! Médine a décidé d’apporter publiquement sa force à Zaho de Sagazan suite à ses remarques contre Cyril Hanouna qui lui a causé un boycott à son encontre de plusieurs médias. Cette situation a interpellé le rappeur Havrais pour défendre la chanteuse.

Il y a quelques mois, Zaho de Sagazan a atteint les sommets. Son premier album, « La Symphonie des éclairs« , rencontrait un franc succès, lui permettant de décrocher trois Victoires de la Musique en 2024. Son talent et sa personnalité authentique avaient conquis le public ainsi que la presse. Mais début juillet, tout a basculé, sur son compte Instagram, elle a posté une critique acerbe de Cyril Hanouna et de certains médias, dénonçant leur « diabolisation de la gauche » ainsi que leur « dédiabolisation de l’extrême droite ».

Médine apporte son soutien à Zaho de Sagazan face à Cyril Hanouna

Cette prise de position aurait-elle eu des répercussions inattendues ? Selon plusieurs médias, dont Le Parisien, la direction d’Europe 1 et Europe 2 aurait décidé de boycotter Zaho de Sagazan en réaction à ses propos. Ses morceaux auraient ainsi disparu des antennes des radios du groupe Lagardère, lui faisant perdre une source de revenus.

Si la décision de boycott n’a pas été officialisée par le groupe Lagardère, les faits sont là : les titres de l’interprète du single « La symphonie des éclairs » ne sont plus joués sur les radios concernées. Un silence radio qui interroge et inquiète ses fans. Face à cette situation, Médine a décidé de prendre la parole sur les réseaux pour afficher son soutien à Zaho de Sagazan. Il a relayé l’information afin de dénoncer ce qu’il qualifie de « censure » et d’atteinte à la liberté d’expression. avec la légende, « soutien ».