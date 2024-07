L’avertissement de Jul à ses fans

Jul met en garde ses fans avant ses concerts au Stade de France et au Vélodrome : « Faites attention les gars !« .

Comme chaque été, Jul revient en force avec un nouveau projet musical pour ambiancer ses auditeurs. Son nouvel album, « Mise à jour« , sorti il y a quelques semaines, rencontre comme toujours un large succès auprès de ses fans. Le rappeur marseillais a également annoncé deux concerts exceptionnels pour l’année prochaine : un au Stade de France le 26 avril 2025 et l’autre au Vélodrome de Marseille le 25 mai 2025, mais rencontre un problème de fausse billetterie.

Jul fait passer un message de mise en garde !

Dès l’ouverture de la billetterie il y a quelques semaines, les places se sont vendues comme des petits pains. Plus d’un million de fans se sont connectés simultanément pour tenter d’obtenir leur précieux sésame, provoquant une saturation des sites web. Face à cet engouement massif et aux prix élevés de la revente des billets, Jul a tenu à adresser un message à ses fans face aux arnaques des ventes par des faux revendeurs qui profitent de l’occasion, car il n’y a aucun plus aucune place de disponible.

Soucieux du bien-être de ses fans, Jul a en effet appelé à la prudence et à la vigilance :

Ma team je vois plein de faux sites qui vendent des places pour mon concert au Stade de France ou au Vélodrome en 2025… Ne vous faites pas avoir, ce sont des arnaques donc n’achetez surtout pas, ce sont des faux billets. Il n’y a plus de places disponibles pour les deux concerts.

Le rappeur a ainsi rappelé à ses fans de ne pas acheter de billets au prix exorbitant et le fait que les deux concerts sont complets. Après ce message, les internautes l’ont toutefois sollicité pour ajouter d’autres de concerts pour combler la demande, notamment pour le Stade de France capable d’accueillir 80 000 personnes.