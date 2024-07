Gims bat largement Booba sur les streams et veut le finir

« Les hommes mentent, mais pas les chiffres », chante Kaaris dans son titre culte Zoo, des propos mis en évidence par Gims pour répliquer aux récentes attaques de Booba notamment contre sa femme Demdem, afin de démontrer qu’il est largement plus populaire que son rival sur les plateformes de streaming.

Gims plus fort que Booba sur les applications de streaming !

Pour faite suite à ses récents succès avec les singles « Loco » (featuring Lossa) et « Spider » (featuring Dystinct), Gims continue sur sa lancée le 19 juillet 2024 en dévoilant le titre solo « Sois pas timide » produit par Young Bouba, accompagné d’un visuel dans lequel il forme un cœur avec sa main et celle de sa femme, affichant une image de couple uni. Quelques heures plus tard, Meugi a publié sur ses réseaux le classement iTunes des titres les plus écoutés, montrant que ses deux chansons occupent les deux premières places. Il accompagne la publication d’un commentaire ironique « Régime totalitaire tah Joseph.S », faisant référence à Joseph Staline pour afficher sa domination sur les plateformes. L’ancien leader de la Sexion D’Assaut met aussi en avant le classement du morceau « Dolce Camara » de Booba et SDM, qui pointe plus bas dans le classement à la 9ème place du Top 10 et souligne ironiquement cette position.

Gims a enchainé avec d’autres publications pour démontrer sa notoriété sur les plateformes musicales. Sur d’autres images partagées, c’est au niveau du nombre d’auditeurs mensuels sur Spotify et sur le nombre d’abonnés sur Youtube. Les captures d’écran révèlent que l’interprète de Bella cumule près de 15 millions d’auditeurs contre 3,6 millions pour Booba. Un écart considérable qui illustre sa popularité sur la plateforme. Le même constat se retrouve sur YouTube. Le mari de Demdem comptabilise 11,8 millions d’abonnés sur son compte, contre 4,15 millions pour B2O.

Une manière pour Gims de prouver sa puissance « sans tricher », comme il l’avait affirmé dans des précédentes déclarations, en se basant sur des chiffres concrets. En conclusion, Gims a posté une image d’un jeu vidéo avec le message « Game Over » (Jeu terminé) et qui demande d’insérer un jeton pour continuer à jouer. Pour l’heure, Booba reste silencieux face à cette nouvelle provocation, mais cette nouvelle pique entre les deux rappeurs relance une fois de plus leur guerre après les récentes moqueries du DUC contre Demdem.