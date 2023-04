Kev Adams se fait recaler par Squeezie pour être dans les imposteurs

Kev Adams l’a mauvaise alors qu’il est un fan du programme phare du moment de Squeezie, “Qui est l’imposteur ?” sur Youtube avec des millions de vues pour chaque nouvelle épisode et dans lequel il s’entoure de deux personnalités, l’humoriste espère y participe mais il s’est fait snober par le Youtubeur le plus populaire de France.

Tous les nouveaux volets de “Qui est l’imposteur ?” sont un franc succès, celui avec Eric et Ramzy il y a même explosé tous les records avec 18 millions de visionnages. Dans les derniers épisodes, le vidéaste a invité les rappeurs SCH et Soso Maness puis Pierre Niney et François Civil au grand regret de Kev Adams qui est toujours sans une nouvelle de Squeezie dont il a vanté les mérites du concept de son programme et pour proposer d’y participer.

Kev Adams se prend un vent de Squeezie !

Dans un récent passage dans l’émission Zen, Kev Adams s’est confié sur sa rencontre imprévue avec Squeezie qu’il a croisé dans les rues de Paris. “C’était vraiment très gênant” s’amuse-t-il sur cette anecdote qui a eu lieu à proximité des Champs-Élysées, le Youtubeur était en train de promener son chien vers 2 heures du matin et l’humoriste sur son scooter lui a coupé le chemin , “J’étais en scooter, et je lui ai coupé la route. Donc vraiment, il aurait pu me gazer, clairement”.

Même si ce n’était pas la meilleure des façons pour se retrouver face à Squeezie, Kev Adams a profité de l’occasion pour essayer de se faire inviter dans son émission phare sur Youtube. “Je lui ai dit : “Gars, j’adore ton concept de l’imposteur, à l’occasion si t’es chaud, moi je suis bouillant” décrit-il avant de poursuivre, “Il m’a dit “Grave”, et… il ne m’a jamais rappelé”. Le vidéaste n’a pas donné suite à cet échange, “Je pense que quand il est rentré dans son bureau il a dit : “Il y a cette espèce de malade qui m’a agressé en scooter. Jamais on l’invitera”. Mais bel échange” a conclu l’humoriste avec le sourire.