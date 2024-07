Maes sème le doute sur sa proche fin

Message énigmatique de Maes sur la fin de sa carrière ! Le rappeur français continue de faire parler de lui après la sortie de son nouvel album « La vie continue ». En pleine promotion, il a annoncé la diffusion prochaine d’un documentaire retraçant son parcours et semant le doute sur son avenir dans le rap.

Maes va sortir un documentaire pour annoncer la fin de sa carrière ?

Un peu plus d’un an après « OMERTA », Maes a sorti son cinquième album studio « La vie continue » le 19 juillet 2024. L’album, composé de 16 titres, comprend des collaborations avec Werenoi, Ninho et PLK. Pour l’occasion, il s’est rendu au DVM Show au Maroc, mais la promotion a été perturbée par l’annulation d’un showcase suite à des problèmes techniques.

Maes a ensuite présenté la diffusion prochaine d’un documentaire avec des images de ses proches, dont le footballeur Karim Benzema, et de son enfance sont également visibles dans le teaser. Dans les premières images dévoilées, l’auteur d’Omerta se livre aussi à cœur ouvert et évoque la possibilité d’une fin de carrière prochaine avec le message mystérieux : « Parce que la musique c’est éphémère. Ephémère, ça veut pas dire que ça ne dure pas longtemps…C’est juste que ça a une fin. ».

L’interprète de Madrina poursuit, « Même avant t’as vu, t’es en mode, y’a pas de problèmes, ça veut dire, il n’y a que la joie de vivre, tu kiffes… je suis un homme de paix. Je ne suis pas du tout à la recherche de problèmes, mais ils sont en bas de chez moi. Je ne vais pas les vesqui. S’ils s’éloignent, je n’irais pas à eux, mais c’est comme ça ». Ce n’est pas la première fois que Maes évoque l’idée de mettre un terme à sa carrière. En 2021, il avait déjà exprimé son souhait de se retirer d’ici ses 30 ans et après la sortie de trois albums. La date fatidique approchant, ses fans s’inquiètent de l’avenir du rappeur.

Le documentaire, dont la date de diffusion n’a pas encore été communiquée, devrait lever le voile sur les intentions de Maes et apporter des réponses à ses questions.