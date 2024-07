Rim’K et Aya Nakamura, c’est officialisé

C’est désormais officiel, Aya Nakamura sera aux Jeux Olympiques de Paris avec Rim’K.

Après des mois de rumeurs concernant sa participation et le programme de sa prestation, la présence d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris est enfin confirmée. L’artiste chantera ses tubes ainsi que des reprises de Charles Aznavour. De plus, les organisateurs ont réservé une surprise aux fans de rap français avec la présence de Rim’K du 113.

Ce vendredi 24 juillet aura lieu la cérémonie d’ouverture des JO 2024 de Paris. De nombreuses personnalités sont attendues à cet événement, dont le casting se confirme enfin après des mois d’incertitudes quant aux participants, notamment concernant le choix des artistes qui performeront. Depuis le début de l’année, Aya Nakamura fait l’objet d’une vague de critiques virulentes. Ses détracteurs s’opposent à sa participation à la cérémonie, lui reprochant de ne pas représenter la France. Malgré ces critiques, elle a toujours pu compter sur le soutien d’artistes de la scène urbaine et même du président de la République en personne.

En effet, en février dernier, Emmanuel Macron a fait part de son souhait de voir Aya Nakamura aux JO. Bien qu’elle ait ensuite été victime d’un appel au boycott, la chanteuse n’a pas été déstabilisée et sera bel et bien présente pour interpréter ses tubes « Pookie » et « Djadja ». Initialement pressentie pour reprendre également un classique d’Edith Piaf, Aya Nakamura interprétera finalement des reprises de Charles Aznavour, dont le titre « La Bohème », en plein cœur de Paris sur le pont des Arts. Elle sera accompagnée par la Garde Républicaine pour cette performance.

Les organisateurs ont également créé la surprise en annonçant la présence de Rim’K, dont le nom n’avait pas encore fuité. Si aucune information précise n’a été communiquée pour le moment concernant l’interprétation du rappeur, ses fans sur les réseaux sociaux ont déjà demandé qu’il chante le tube « Tonton du bled ».

