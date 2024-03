Aya Nakamura répond à Marion Maréchal et aux détracteurs, “Edith Piaf s’est réincarnée en moi”

Marion Maréchal dézingue Aya Nakamura qui « ne chante pas en français »

Nouvelle attaque de l’extrême droite contre Aya Nakamura, c’est au tour de Marion Maréchal de s’en prendre à la célèbre chanteuse de 28 ans ! Défendue par de nombreux rappeurs français comme Kaaris qui l’a proclamée comme la Boss, Aya continue de subir des remarques négatives à son encontre l’accusant de ne pas savoir et elle a décidé de réagir une nouvelle fois.

Toujours pressentie pour être à la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris avec peut-être une interprétation des titres d’Édith Piaf, les réactions se multiplient contre Aya Nakamura et comme beaucoup d’autres politiciens, Marion Maréchal a aussi exprimé son opinion et comme prévu, elle n’a pas été très tendre avec la chanteuse comme la plupart de ses réfractaires. L’avis de la vice-présidente exécutive de Reconquête est très clair, elle ne veut pas d’Aya Nakamura aux JO.

La communauté de fans soutient fortement l’interprète de Djadja !

“C’est un choix politique et revendiqué comme tel. Quel est le choix politique ? On veut représenter la France multiculturelle, on veut représenter la France qui ne chante pas français”, s’exclame tout d’abord Marion Maréchal très agacée chez BFM TV en répondant aux questions de la journaliste Apolline de Malherbe. La politicienne a ensuite fait part de son indignation d’accepter qu’Aya Nakamura puisse être choisie pour chanter au spectacle d’ouverture des Jeux de Paris 2024. “Cette femme ne chante pas en français ! Elle ne représente pas la langue française. Le seul sondage qui a été fait démontre qu’il y a une très large majorité de Français à ne pas vouloir qu’elle les représente à la cérémonie”, poursuit-elle.

Malgré cela, Aya Nakamura ne se démonte pas contre les haineux, elle a remercié sa communauté pour son soutien, “Merci pour le soutien, surtout à ma commu. J’ai l’impression de vous avoir fait découvrir Édith Piaf et qu’elle s’est réincarnée en moi. Le reste, qu’ils nous aiment ou pas, c’est leurs dos.”. Alors que ses fans ont rappelé qu’elle figure dans le Top 200 des Singles Spotify dans 46 pays différents, ce qu’aucun autre artiste francophone n’a réalisé depuis l’ère du streaming.