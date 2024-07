La réaction sans macher ses mots de Rohff à la cérémonie des JO

« C’est incroyable, Qu’est-ce qu’est devenu notre France, au secours », Rohff soutient la polémique contre la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 en réaction au spectacle de ce vendredi 26 juillet qu’il n’a clairement pas apprécié. Le rappeur du 94 a poussé un gros coup de gueule.

Sans langue de bois, Rohff dégomme la cérémonie d’ouverture des JO de Paris

Tandis que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a suscité l’admiration d’une grande partie du monde entier, Rohff a choisi de jeter un pavé dans la mare en fustigeant violemment le spectacle sur les réseaux. Ses propos, particulièrement virulents, ont rapidement fait le tour des médias et attisé le scandale. Le rappeur a accusé les organisateurs d’avoir mis en scène une « cérémonie occulte à ciel ouvert », dénonçant un « mépris des religions« et des « symboles morbides« . Ces accusations graves ont suscité de vives réactions, tant de la part de ses fans que de ses détracteurs concernant symbolique de la cérémonie et sur la place de la religion dans un événement mondial.

« La cérémonie des JO fut malheureusement le théâtre du satanisme décomplexé sur l’espace public, aux yeux du monde entier. », écrit Rohff dans un tweet avec des captures d’écran de scènes l’ayant choqué. « Nous avons assisté à une cérémonie occulte » poursuit-il avant d’aller jusqu’à décrire cela comme « un film d’horreur truffé de symboles morbides ».

Dans la suite de son message, Rohff assure que la France a été ridiculisée comme jamais et tacle au passage le président Macron. « Le temps s’est parfaitement marié à l’ambiance malsaine qu’on nous a imposé. La pluie, le très peu de monde, le wokisme, le regard vitreux et fuyant d’un président impopulaire, orgueilleux, narcissique et égoïste » s’exprime-t-il ensuite avant de conclure qu’il est désormais venu le temps de faire la place aux jeux.