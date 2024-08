Bianca Censori avec Kanye West et sa fille dans une tenue surprenante

Kanye West et sa compagne, Bianca Censori, ont récemment partagé un moment en famille avec la fille aînée du rappeur, North West, fruit de son union avec Kim Kardashian. Le trio aurait assisté à la projection très attendue du nouveau film “Deadpool et Wolverine”. La famille West-Censori a été aperçue dans le hall d’un cinéma de Los Angeles le week-end et l’épouse de Ye a encore interpelé avec une tenue provocatrice.

Deadpool et Wolverine : Bianca Censori au cinéma dans une tenue révélatrice

Bianca Censori, âgée de 29 ans, a affiché une complicité évidente avec sa belle-fille North, 11 ans, lors de cette sortie nocturne. Connue pour son style audacieux et révélateur, l’architecte a opté pour une tenue semi-révélatrice, composée d’un shorty très court associé à un haut à manches longues. Selon des sources, la compagne de Ye aurait été invitée à adopter des tenues moins provocantes en présence des enfants, mais son style unique a tout de même réussi à se démarquer.

Après avoir profité du nouveau film Marvel, le trio a quitté le cinéma par la sortie arrière pour échapper à la foule, évitant ainsi les regards indiscrets avant de quitter les lieux dans un Tesla Cybertruck. Kanye West et Kim Kardashian partagent la garde de leurs quatre enfants : North, Saint, 8 ans, Chicago, 6 ans, et Psalm, 5 ans. Kim et Bianca ont été aperçues ensemble publiquement ces derniers mois lors des séances d’écoute du nouvel album du rappeur, cependant, une source proche de la star de télé-réalité a confié à Page Six que l’ex-femme de Ye n’était pas fan de la nouvelle épouse du père de ses enfants cela ne l’empêche toutefois visiblement pas de la laisser faire des sorties en leur compagnie.