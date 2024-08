Les chiffres du succès de l’union entre Zola et Koba LaD

Le 26 janvier dernier, Zola et Koba LaD se sont unis pour une grande première, album en commun nommé “Frères ennemis”. Ce projet a officiellement acté la fin de leur clash. Cet opus de 15 titres a connu un franc succès auprès des auditeurs et plus particulièrement le tube « Temps en temps » avec des chiffres impressionnants.

« Temps en temps », le gros tube de Koba LaD et Zola !

À lire aussi : Koba LaD et Wejdene, c’est officialisé

En effet, le titre « Temps en temps » de Zola et Koba LaD vient d’atteindre il y a quelques jours les 200 jours consécutifs dans le Top 100 Spotify en France avant de sortir cette semaine pour la première fois depuis sa parution. Ce morceau en commun entre les deux rappeurs est pour le moment le sixième plus gros succès en streaming de Zola et le septième pour Koba LaD.

Ce morceau produit Kore et Aurélien Mazin est certifié single de platine avec plus de 56 millions de streams sur Spotify, 17 millions de vues sur YouTube pour le clip en 6 mois d’exploitation, 13 000 lectures pour les paroles sur Genius, plus de 110 000 visionnages sur TikTok et 361 000 découvertes sur Shazam. Cette réussite ne devrait pas manquer de donner des idées à Koba LaD et Zola pour poursuivre leur collaboration avec peut-être un second projet collaboratif.