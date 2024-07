TPMP : Cyril Hanouna fait une annonce pour la rentrée

Après la lourde sanction de l’ARCOM, Cyril Hanouna fait enfin une annonce concernant TPMP.

L’ARCOM, gardien de l’éthique audiovisuelle, a à maintes reprises sanctionné l’émission “Touche pas à mon poste !” et son animateur, Cyril Hanouna. Ces sanctions sont le résultat de divers dérapages et manquements aux règles déontologiques au point que C8 vient de perdre sa fréquence télévisée.

L’ARCOM a pour mission de veiller au respect des règles déontologiques dans les médias audiovisuels. Les émissions comme TPMP, qui bénéficient d’une large audience, ont une responsabilité particulière. Les sanctions infligées visent à rappeler l’importance du respect de l’autre, de la dignité humaine et des valeurs républicaines.

Depuis cette sentence, Cyril Hanouna ne s’est pas exprimé sur le sujet, il avait promis de le faire avant de se rétracter. Baba a finalement pris la parole ce mercredi pour faire une annonce sur l’émission phare de C8 mais ce n’est pas celle que le public attendait.

“J’ai attendu avant de vous le dire car c’est une décision qui a été difficile à prendre” décrit-il pour commencer dans son tweet avant de révéler qu’avec son équipe, il a décidé en accord avec C8 et H2O Productions que le journaliste Maxime Guény sera de retour à la rentrée le 2 septembre en direct dans TPMP.

Questionné par des internautes suite l’avenir de TPMP en 2025 lorsque la sanction de l’ARCOM sera effective, Hanouna est resté silencieux.

Les chéris, j ai attendu avant de vs le dire car c une décision qui a été difficile a prendre ! Mais en accord avec l ensemble des équipes d @h2oprodoff et de @C8TV je peux vs annoncer que des la rentrée en direct le 2 sept c est le retour du scoop de @MaximeGueny dans @TPMP🎉😘

— Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 31, 2024