Bianca Censori et Kim Kardashian choquent les fans à la soirée de Kanye West

C’est une grande première et la scène a suscité l’incompréhension des fans. Lors de la soirée d’écoute de “Vultures volume 2”, Kim Kardashian et Bianca Censori ont été aperçues ensemble, affichant une certaine complicité pour la première fois depuis le mariage de cette dernière avec Kanye West.

Ce mardi, Kanye West a organisé une nouvelle session d’écoute de son album avec son public. Comme à chacune de ses sorties publiques, Bianca Censori était présente sur place pour assister à l’événement. Sauf que cette fois-ci, ce n’est pas sa tenue vestimentaire souvent très osée qui a intrigué les paparazzis, mais la personne à ses côtés : l’ex-femme de Ye, Kim Kardashian. Les deux femmes ne s’étaient encore jamais affichées ensemble dans un lieu public. Et connaissant les tensions entre la star de la téléréalité et son ancien mari Kanye West depuis leur divorce, cela a choqué les internautes. Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Kanye West a été marié à Kim Kardashian de 2014 à 2022. Leur union s’est mal terminée par un divorce. Le rappeur américain a eu du mal à s’en remettre avant de retrouver l’amour l’année dernière avec Bianca Censori et de l’épouser. Lors de cet événement, Bianca et Kim étaient aussi accompagnées de deux enfants de l’ancien couple, Chicago et Psalm, âgés respectivement de 6 et 4 ans.

“Je ne m’attendais pas à ça”, “De quoi peuvent-elles bien parler ?”, “Je ne sais pas, mais c’est dingue”, “WTF” (“What The F*ck”), ont notamment commenté les fans sur Twitter dans les milliers de réactions sur les réseaux sociaux face à la vidéo des femmes réunies. Elles semblent toutes les deux avoir une relation très amicale, à l’inverse de ce que les rumeurs pouvaient nous faire croire. Pour une fois, Bianca Censori a évité d’apparaître avec un style provocateur aux côtés des enfants de son mari.

