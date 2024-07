Les 10 meilleurs rappeurs français de 2024 d’après ChatGPT

De Damso à Zola en passant par Ninho et SCH, déterminer les 10 meilleurs rappeurs français de 2024 peut être subjectif selon ChatGPT et dépend des goûts personnels ainsi que des critères utilisés (popularité, impact, qualité artistique, etc.). Cependant, l’intelligence artificielle s’est basée sur la popularité, les ventes, l’impact sur la scène musicale et les critiques.

Voici une liste de rappeurs français qui sont souvent considérés comme les meilleurs de 2024 selon l’Intelligence Artificielle même si établir une liste des 10 meilleurs rappeurs français de 2024 est une tâche subjective :

Damso – Bien qu’il soit d’origine belge, Damso a un immense succès en France et est reconnu pour ses paroles introspectives et ses productions innovantes. Nekfeu – Membre du groupe 1995 et S-Crew, il est apprécié pour sa technique lyricale et son authenticité, malgré sa discrétion médiatique, le rappeur demeure toujours aussi populaire auprès des auditeurs et chacune de ses apparitions musicales est un événement. Ninho – Connu pour son efficacité dans les hits et sa capacité à enchaîner les certifications, il reste un incontournable de la scène rap française en cumulant des millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. SCH – Avec son style unique et ses textes sombres, SCH continue de marquer les esprits et de se renouveler comme le prouve la sortie de son dernier projet JVLIVS Prequel. PNL – Le duo des frères Ademo et N.O.S. a révolutionné le rap français avec leurs mélodies planantes et leurs textes introspectifs. Gazo – Pionnier du drill en France, Gazo est devenu une référence incontournable avec son style percutant et enchaine les tubes. Jul – Connu pour sa productivité incroyable et ses nombreux hits, Jul reste l’un des artistes les plus populaires en France avec sa productivité, il est aussi le plus grand vendeur du rap français. Dinos – Apprécié pour ses textes profonds et son style authentique, Dinos continue de s’affirmer sur la scène rap. Maes – Avec ses flows mélodiques et ses collaborations marquantes, Maes a su se faire une place de choix dans le rap français et reste très actif comme le démontre la sortie de son dernier album. Zola – Jeune talent avec une énergie débordante, Zola s’est rapidement imposé comme l’un des nouveaux visages du rap français, le succès de dernier album commun avec Koba LaD le prouve encore.

Cette liste reflète l’évolution actuelle du rap français, marquée par une diversité de styles et d’influences.

À découvrir également : Les 10 meilleurs rappeurs français de tous les temps selon ChatGPT