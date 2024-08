Cédric Doumbé : Le clan Baki répond sur la revanche à venir

La revanche accordée à Cédric Doumbé se précise comme le confirme le clan Baki mais le public va encore devoir patienter plusieurs mois avant de retrouver les deux combattants français de MMA dans la cage, car pour le moment, ils ont d’autres priorités.

Une revanche Doumbé vs Baki toujours d’actualité

La décision de Baysangur Chamsoudinov de signer au PFL plutôt qu’à l’UFC avait suscité de nombreuses interrogations. Si certains fans ont été déçus de ne pas le voir affronter l’élite mondiale du MMA, le choix du jeune prodige s’est avéré être une décision financière judicieuse. En attendant de peut-être rejoindre l’UFC, pour le moment Baki a préféré privilégier la stabilité financière offerte par le PFL et a signé un contrat pluriannuel qui lui garantira des revenus importants tout en permettant de se concentrer pleinement sur sa carrière sportive ou encore d’ouvrir la porte à un second combat face à Doumbé.

L’un des arguments du PFL pour convaincre Baysangur Chamsoudinov a été la promesse d’une revanche tant attendue contre Cédric Doumbé. Dans un entretien accordé à la chaine YouTube « The Fight Club », Nabil Takali, préparateur physique de Baki s’est exprimé sur ce re-match entre les deux français. Le nom de l’ancien champion du Glory a bien été évoqué dès les premières négociations de son nouveau contrat avec le PFL. “Il y aura une revanche“ a-t-il assuré pour rassurer les fans. Toutefois, les deux combattants devraient d’abord disputer d’autres combats (Doumbé face à Anthony Pettis) avant de se retrouver à nouveau face à face. Cette décision permettrait de maintenir l’engouement autour de cette rivalité et d’offrir aux fans un spectacle toujours plus alléchant.

D’après le préparateur de Baysangur Chamsoudinov il n’y aucun intérêt à refaire ce combat dans l’immédiat et il faut d’abord faire monter la “hype”. La revanche contre Cédric Doumbé est un chapitre important de l’évolution de Baki, mais elle n’est qu’une étape sur le long chemin qui l’attend dont le but est de toujours progresser.