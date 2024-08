Comparé à Pitbull par les américains après les JO, Rim’k réagit

La prestation de Rim’K lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris a largement dépassé les frontières de la France. Le rappeur français a produit une prestation remarquée, offrant un show historique que même Snoop Dogg en personne a apprécié en direct, sa performance a rapidement fait le tour du monde. Les internautes américains sont même mis à le comparer à la star internationale Pitbull à cause de leur ressemblance physique.

Lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, Rim’K a en effet livré une performance inédite sur une scène flottante au cœur de la Seine, l’artiste a interprété son titre “King”. Son look, son charisme et son physique ont interpelé les spectateurs au point que de nombreux internautes américains l’ont comparé à la star internationale Pitbull en notant une ressemblance physique entre eux. La comparaison avec le chanteur américano-cubain, souvent évoquée sur les réseaux, a bien amusé le membre du 113 qui a relayé dans une story quelques tweets qui l’ont fait rire avec l’attribution du surnom de « French Pitbull » ou d’autres l’ont également comparé à Vin Diesel.

“J’espère que le nom de Paris Pitbull est French Bulldog”, “Pour tous ceux qui se demandent qui est le rappeur qui vient de se produire lors de la Cérémonie D’Ouverture et qui ressemble à Pitbull, il s’appelle Rim’K. C’est un rappeur français.”, peut-on lire dans les tweets, un américain explique à ses compatriotes la véritable identité du rappeur présent à la cérémonie des JO 2024, nommé Rim’k.

For everyone wondering who the rapper that just performed at the #OpeningCeremony that looks like Pitbull, his name is Rim’K

He’s a French rapper #Paris2024 #JeuxOlympiques #Olympics pic.twitter.com/e7Gu6XJHwJ

— Josiah 🇺🇸🥇🇬🇧🥇🇨🇲 (@bed_jartlet98) July 26, 2024