Voici pourquoi Kanye West “forcerait” Bianca Censori à se vêtir de façon provocante

Les tenues trop osées en public de Bianca Censori font fréquemment débat et Kanye West se retrouve accusé d’en être à l’origine, comme lorsqu’il a proclamé 2024 comme une année sans pantalon au début du mois de janvier. Des experts se sont confiés sur cette controverse dans des propos relayés par le journal Marca qui s’est penché sur la question.

Depuis leur union, le couple Kanye West et Bianca Censori fait les gros titres de la presse comme lors de leur récent passage à Paris arborant des looks choquants. Les choix vestimentaires tendancieux de la jeune femme font débat. Elle apparait ces dernières semaines dans des tenues légères et controversées. Les rumeurs persistent que ce style est imposé par son mari, Ye. Des proches de l’architecte australienne déplorent une certaine “emprise” du rappeur américain à l’encontre de sa compagne. Le média Marca a retranscrit l’analyse d’un expert sur le sujet d’une interview accordée à MailOnline.

Les raisons des tenues osées de Bianca Censori évoquées !

D’après les conclusions d’un spécialiste des relations publiques, Ye tente de reprendre les tactiques de promotion de son ancienne femme, Kim Kardashian, mais d’une façon plus provocante. Il n’hésite pas à aller jusqu’au point de provoquer des polémiques tout en suscitant un certain malaise auprès des observateurs : “Kanye comprend la puissance de la provocation et essaie de faire le buzz sur internet”.

“Je pense que beaucoup de gens commencent à se sentir mal à l’aise, malgré tout ce qu’il a dit, à l’idée qu’il puisse faire ce qu’il veut avec sa partenaire”, analyse ce spécialiste. Il poursuit : “Il y a une limite à tracer entre ceux qui pensent qu’il s’agit de contrôle et ceux qui croient que cette femme est consentante et participe pleinement à ce spectacle bizarre. Mais c’est un spectacle bizarre auquel tout le monde participe et certains apprécient ces photos assez explicites”.

Il conclut en évoquant le fait que Kanye West “exploite” Bianca Censori pour faire de la publicité. Il précise cependant qu’il est possible que la jeune femme soit consentante à cette stratégie mise en place par son mari. Ce dernier avait pourtant critiqué Kim Kardashian pour certaines de ses tenues osées. Il les tolère désormais avec Bianca et attire fortement l’attention des médias ainsi que les paparazzis.