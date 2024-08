Gims ridiculisé par Booba dans un camping et affiche une escorte

“Gims le maître nageur”, face à ces attaques à répétitions de Booba, Gims n’est pas resté indifférent sauf que son rival ne le lâche plus et vient d’enfoncer le clou avec le récent passage du mari de Demdem pour un showcase au Famous Beach de Marrakech pour lequel il s’est attiré les moqueries des internautes ainsi que du fondateur du 92i.

Booba se moque encore de Gims et l’accuse de fréquenter une escorte !

La vidéo d’un supposé concert de Gims dans un camping a déclenché des moqueries, des internautes sur les réseaux, souvent cruels, ils se sont délectés de cette image inattendue du chanteur, contrastant fortement avec ses habituelles prestations dans de grandes salles et la séquence est devenue virale sur la toile. Booba, jamais avare en piques, n’a pas manqué l’occasion d’en rajouter une couche, alimentant ainsi la polémique. Mais au-delà des rires, même si l’ancien membre de la Sexion D’Assaut n’a pas répliqué aux critiques, il ne s’est en réalité pas affiché dans un camping, mais dans un club luxueux au Maroc, dans la ville de Marrakech, au Famous Beach.

Loin du bling-bling et des grandes scènes, Gims est habitué à accepter ce type de showcase révélant un côté plus authentique et accessible envers son public, même si sur les images de cette prestation les vacances présents pendant son concert sont relativement indifférents à sa prestation. Pour le ridiculiser, Booba n’a pas hésité à publier un montage photo de son ennemi dans la peau d’un maitre nageur avant d’adresse une balle perdue à Damso avec le message “Gims, tu dois absolument faire un album commun avec Damso !“.

Booba conclut ses piques avec une photo d’une escorte qui fréquenterait Gims, en allant même à assurer que ce dernier souhaite la prendre en troisième femme. “Voici la fameuse Antonella escorte Allemande fournie par Mambaye booking que Bilel ( Gims ) veut prendre en 3ᵉ femme“, écrit-il dans un tweet avec un cliché de la jeune. Pour le moment, Meugui est resté silencieux aux provocations de B2O.

.@GIMS Le maître nageur 🤣🤣🤣 Antonella en 3ème femme Damba D. n’est pas corda 🤷🏾‍♂️💎 pic.twitter.com/eDjgxKegVs — Booba (@booba) August 5, 2024

.@GIMS Tu dois abslument faire un album commun avec Damso!!! 🎪🛶🚜 pic.twitter.com/yEKKgvqo6g — Booba (@booba) August 6, 2024