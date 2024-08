La révélation de Naza sur l’incroyable façon de travailler de Jul

L’association de Naza et Jul sur le projet “Nazaland” a donné naissance à une nouvelle collaboration fructueuse entre les deux artistes. Au-delà des simples échanges de couplets, les deux rappeurs ont su créer une véritable dynamique créative, où l’inspiration jaillit à chaque instant même lors des séances de gaming pendant lesquelles le processus de production artistique du marseillais ne s’arrête jamais.

Jul, un génie créatif à part entière, l’étonnante anecdote de Naza !

Lors d’une récente interview, Naza a dévoilé les coulisses de leur collaboration avec quelques secrets sur ce featuring, racontant avec amusement comment Jul avait composé un couplet entier durant une partie de jeu vidéo. “C’est vraiment l’OVNI qu’il pense être”, s’est exclamé Naza, impressionné par la facilité avec laquelle son acolyte jongle entre les jeux vidéo et la création musicale. Cette anecdote illustre parfaitement la personnalité atypique de Jul, qui a su imposer son style unique dans le paysage du rap français. “On joue à la play et il écrit un son » ? Il l’a fait devant moi ! On joue, il y a une prod derrière et il écrit. Le match fini, il va poser son 16… Et le truc il tue sa mère en plus.” a-t-il décrit.

La capacité de Jul à composer des morceaux de qualité dans des conditions inhabituelles n’est plus à prouver. Le rappeur marseillais, connu pour sa prolifique discographie, a toujours affiché une facilité déconcertante à transformer ses idées en chansons pour en faire des tubes. Cette anecdote illustre parfaitement le processus créatif de Jul, souvent décrit comme intuitif et instinctif. L’album “Nazaland” de Naza est disponible depuis le 21 juin 2024 sur toutes les applications de streaming.