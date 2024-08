Booba adresse un message fort à Imane Khelif

Booba a décidé de réagir pour soutenir la boxeuse algérienne Imane Khelif victime d’une campagne de diffamation sans précédent aux JO de Paris. Accusée à tort d’être un homme par certains de ses adversaires, elle se retrouve au cœur d’une polémique qui met à mal son intégrité physique et morale. Le comité olympique a vivement condamné ces attaques, rappelant que toutes les vérifications médicales ont été effectuées pour attester que l’athlète est bien une femme.

Booba soutient Imane Khelif avant sa finale !

Le cas d’Imane Khelif rappelle autres affaires où des athlètes ont été victimes de discriminations en raison de leur genre, de leur origine ou de leur apparence physique. Ces événements soulignent l’importance de lutter contre les stéréotypes et de promouvoir l’égalité dans le sport. C’est aussi un exemple flagrant de la façon dont les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour diffuser de fausses informations et nuire à la réputation d’une personne. Face aux critiques, la boxeuse algérienne peut compter sur des nombreux soutiens avant sa finale pour tenter de décrocher une médaille d’or dont celui de Booba.

Avant le combat contre la Chinoise Liu Yang ce soir à Roland-Garros, le journaliste algérien Mohamed Brahdji s’est exprimé pour apporter de la force à Imane Khelif, “C’est une héroïne, tout un peuple est derrière elle” a-t-il déclaré. Des propos relayés par Booba sur Twitter pour adresser à son tour un message de soutien à la boxeuse algérienne. “Que la force soit avec ELLE ! Elle va gagner, car elle doit gagner. Et on va les regarder tweeter comme des petites merdes!!! 1.2.3 let’s f**king go déchaîne les enfers” a écrit le rappeur français exilé à Miami.

Il y a quelques jours un autre artiste avait adressé un message fort en faveur d’Imane Khelif, Soolking avait en effet passé une dédicace à la boxeuse sur scène à l’occasion d’un concert et espérant qu’elle décroche la médaille d’or pour son pays, ce qui serait la seconde pour l’Algérie lors des JO de Paris avec un bilan actuellement d’une seule médaille.