Gims réagit au faux remix de “J’me tire” avec Tiakola

Il y a un an le remix avec l’aide l’Intelligence Artificielle du tube “Saiyan” de Heuss et Gazo avec la voix d’Angèle a connu un énorme succès avec notamment 11 millions de vues sur Youbube et une production validée par les artistes.

Cette fois-ci c’est au tour de Gims de voir faux remix d’un de ses hits faire un carton sur une fausse connexion en compagnie de Tiakola.

Gims adresse un message pour un album de reprises de ses classiques !

À ses débuts en solo après son expérience avec la Sexion D’Assaut, Gims a produit un tube avec le titre “J’me tire“, l’un des plus gros succès de sa carrière avec 316 millions de visionnages sur Youtube pour le clip et plus de 150 millions de streams pour le single sur Spotify. Ce titre a inspiré le Youtubeur TT AUTHENTIQUE pour réaliser un mahsup avec Tiakola avec son titre “No Camera“.

La vidéo mise en ligne au mois d’avril 2024 a cumulé 340 000 vues sur la plateforme avant d’apparaitre au mois sur Spotify par un internaute Nexos en utilisant le pseudo “Tiakogims” et rapidement ce “remix pirate” est devenu viral sur Spotify, il a atteint le Top 4 Viral France sur la plateforme de streaming avant d’être supprimé.

Le média VentesRap a relayé cette information sur Instagram avec un extrait de ce faux morceau et cela a interpellé Gims. “Ça Donne envie de faire un big projet “génération WARA” remix SUBLIMINAL MCAR avec la new génération en feat sur les classiques“ a commenté l’ancien membre de la Sexion D’Assaut pour valider ce mashup en profitant de l’occasion afin de faire passer un message à Tiakola et la nouvelle génération dans le but d’ouvrir la porte à un projet en commun.

En effet, Meugui suggère de produire un album avec des reprises de ses classiques par artistes de la nouvelle génération.