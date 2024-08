Booba tacle Maeva Ghennam interdite du territoire algérien

Maeva Ghennam, célèbre influenceuse et star de la télé-réalité, est au cœur d’une controverse majeure. Récemment, elle a découvert qu’elle était interdite de séjour en Algérie suite à son voyage en Israël. Cette situation a suscité un intérêt considérable, notamment de la part du rappeur Booba, qui n’a pas manqué l’occasion de se moquer de celle qui aurait eu une relation avec son rival Maes.

Maeva Ghennam s’est fait connaître grâce à sa participation à l’émission de télé-réalité “Les Marseillais”. Rapidement, elle est devenue l’une des figures les plus suivies de la télé-réalité en France. Avec son caractère bien trempé et ses frasques, elle a su captiver un large public. Bien qu’elle se soit éloignée des plateaux de tournage, Maeva reste extrêmement active sur les réseaux sociaux en étant suivie par des millions d’internautes sur réseaux, où elle partage son quotidien et ses réflexions avec ses abonnés. Dernièrement, elle a été affectée par une nouvelle polémique n’ayant pas échappé à Booba.

Maeva Ghennam interdite d’aller en Algérie, Booba l’enfonce !

Tout a commencé par un voyage en Israël pour assister au mariage de son ancienne amie et manageuse, Magali Berdah. Ce déplacement, apparemment anodin, a déclenché une série de conséquences inattendues pour Maeva. En effet, l’Algérie, son pays d’origine, interdit l’entrée sur son territoire à toute personne ayant un visa israélien ou un passeport israélien. À son retour, Maeva a appris qu’elle était désormais interdite de séjour en Algérie. Cette décision est due à l’absence de relations diplomatiques entre l’Algérie et Israël. L’interdiction s’applique à tous les voyageurs ayant visité Israël, peu importe les circonstances de leur voyage.

Profondément affectée par cette nouvelle, Maeva a pris la parole sur ses réseaux pour exprimer sa détresse. Elle a partagé sa peine et ses regrets avec ses abonnés, expliquant qu’elle ignorait les implications de son voyage en Israël. Ses émotions étaient palpables, et son désespoir évident. Dans une tentative de réparer les dégâts, Maeva Ghennam a publié des excuses publiques. Elle a déclaré : “Je tiens à présenter mes excuses sincères à mon pays, l’Algérie, pour ce que je considère comme la plus grande erreur de ma vie. Je regrette d’avoir mis les pieds en Israël, ignorant l’interdiction. Si ma demande de visa est refusée, j’accepterai cette décision bien que ce soit difficile à envisager.”.

Le rappeur Booba, connu pour ses critiques acerbes envers les influenceurs, a rapidement réagi à cette affaire. Il a partagé un enregistrement audio où l’on entend Maeva en larmes, évoquant sa situation difficile. Booba a ajouté une touche de sarcasme en légendant son tweet avec : “Enterrée en Auvergne, c’est très bien, je ne vois pas où est le problème.”.