SCH s’exprime sur la pauvreté de sa jeunesse sans argent pour finir le mois

Au-delà du succès actuel, SCH n’a pas toujours nagé en eaux calmes. Lors de son passage sur le plateau de Quotidien, le rappeur marseillais a évoqué avec émotion son enfance aux côtés de sa mère, infirmière dévouée. Malgré les difficultés financières, elle s’est démenée pour offrir à son fils un cadre de vie stable et aimant.

Cette expérience a indéniablement façonné l’homme et l’artiste qu’il est devenu. SCH a souvent évoqué l’importance de ces racines dans ses chansons, témoignant d’une gratitude profonde envers sa mère. Cette relation mère-fils, marquée par l’amour et la résilience, est un fil conducteur récurrent dans sa discographie. Trois ans après le succès de “JVLIVS II”, SCH a fait un retour remarqué avec “JVLIVS Prequel : Giulio“. Entre les tournées, les festivals, son rôle de coach dans “Nouvelle École” et sa participation au GP Explorer, l’artiste ne connaît pas le repos.

Pendant son enfance, SCH a connu la précarité

Ce rythme effréné ne semble pas l’effrayer. SCH semble au contraire savourer cette période faste de sa carrière. Sa participation à des projets variés, en dehors de la musique, témoigne de sa soif de découvertes et de son désir de se diversifier. Il apparaît comme un artiste complet, à l’image de cette génération de rappeurs qui ne se limitent plus à un seul univers. Pourtant, dans ses premiers morceaux, SCH n’hésitait pas à dénoncer les difficultés financières qu’il avait connues : “se lever pour 1200 c’est insultant“. Ces paroles puissantes reflétaient une réalité vécue au quotidien. Invité sur le plateau de Yann Barthès, l’artiste a livré un témoignage poignant sur son enfance : “Je garde surtout le souvenir que, finalement, je n’ai pas vraiment manqué de quelque chose. Mais je l’ai vue beaucoup se faire des pieds et des mains pour essayer de rassasier mes carences d’ado.”.

SCH a souligné la complexité de leur situation : “Après, j’étais dans la classe moyenne. Ma maman elle ne gagnait pas assez pour finir le mois et elle gagnait trop pour avoir le droit à des aides. Et donc je pense que ça a créé une frustration dès ma jeunesse finalement.”. Ces mots révèlent une sensibilité particulière et une profonde compréhension des enjeux sociaux.