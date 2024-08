Gazo et Vianney, c’est fait

Loin de se reposer sur ses lauriers malgré un agenda surchargé de festivals, Gazo multiplie les projets en studio. Une preuve de plus de son insatiable soif de création.

Gazo et Vianney unis !

Récemment, il a eu le privilège d’accueillir Offset, le rappeur américain du groupe Migos, dans son studio parisien. Une rencontre qui laisse présager une collaboration explosive. Mais la surprise ne s’arrête pas là : Gazo a également été aperçu aux côtés de Vianney, une figure incontournable de la chanson française, en studio en train d’enregistrer un morceau en commun. C’est une association inattendue qui promet de bousculer les codes va nous offrir une connexion entre le rap et la variété pour sans aucun doute susciter la curiosité des auditeurs dans une expérience musicale inédite pour les deux artistes, qui avaient déjà partagé la scène lors des Victoires de la Musique, ils semblent avoir développé une réelle complicité.

Depuis le succès phénoménal de “KMT“, Gazo n’a cessé de repousser les limites de son art. Ses nombreux featurings avec des artistes tels que Heuss, PLK ou encore Naps ont contribué à asseoir sa réputation de touche-à-tout du rap français. Son projet commun avec Tiakola, “La Melo est Gangx“, a également été un véritable succès commercial.

Avec son nouvel album prévu pour octobre prochain, Gazo devrait confirmer son statut d’artiste complet, capable de jongler entre les différents styles musicaux et de séduire un public toujours plus large. Son concert à la Défense Arena, prévu en avril prochain, s’annonce comme un événement majeur de l’année 2025, où il devrait interpréter ses plus grands succès ainsi que de nouveaux titres inédits.