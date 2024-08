Jul : sa rencontre insolite en classe éco dans un avion avec une fan

Loin des paillettes, Jul incarne une simplicité qui séduit ses fans. Alors que certains artistes de sa génération multiplient les signes extérieurs de richesse, le rappeur marseillais préfère rester fidèle à ses racines et son train de vie avant d’être célèbre. Un choix de vie qui a récemment fait parler de lui lorsqu’une de ses admiratrices l’a croisé dans un vol en classe économique, un moment de simplicité.

Après plus de dix de carrière, Jul ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le rappeur marseillais a dernièrement annoncé deux concerts exceptionnels pour 2025 au Stade de France et au Vélodrome de Marseille, le “J” prépare activement la suite de sa carrière avec le deuxième volet de la compilation de “13’Organisé“. En plus de ses projets musicaux, le boss du label D’Or et de Platine continue de surprendre ses fans par sa simplicité et son accessibilité.

Malgré sa notoriété, le plus grand vendeur de disques du rap français reste un homme simple. Une image que Jul cultive au quotidien, comme en témoigne cette anecdote : une fan l’a récemment aperçu dans un avion, voyageant en classe économique, voyageant comme tout le monde. Une nouvelle preuve que l’artiste marseillais n’a pas changé malgré le succès, loin des clichés du rappeur bling-bling.