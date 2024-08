La Fouine l’idole de Cédric Doumbé qui reprend l’un de ses classiques

Lors de ses derniers combats de MMA dans l’octogone, Cédric Doumbé a rendu hommage à La Fouine en décidant d’entrer dans l’arène sur le titre “Bafana Bafana remix” du rappeur paru en 2011. Avant de connaitre sa notoriété actuelle, The Best était déjà un grand fan de Laouni comme le démontre l’archive vidéo que vous pouvez découvrir ci-dessous.

En effet, dans une vidéo partagée par une page fan de Cédric Doumbé, le combattant de MMA apparait il y a quelques années au volant de sa voiture en train de s’ambiancer sur ce classique de La Fouine extrait de l’album “La Fouine VS Laouni” et de reprendre les paroles du morceau qu’il connait par cœur. “Prochain combat, il faut que La Fouine vienne chanter. Klaxon angle mort“ décrit la légende de la séquence qui dévoile aussi les images plus récentes de la rencontre entre les deux hommes.

De fans espèrent voir une collaboration entre Cédric Doumbé et La Fouine. Les deux hommes pourraient avoir des intérêts communs en dehors de leurs carrières respectives et avoir décidé de collaborer ensemble pour peut-être un jour une entrée dans la cage de Doumbé avec La Fouine à ses côtés. Ce dernier a d’ailleurs validé les dernières apparitions en MMA de l’ancien champion du Glory pour le féliciter lors de ses victoires comme face à Zebo. Laouni pourrait aussi lui dédicacer un single pour le remercier.