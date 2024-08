La réaction sans mâcher ses mots de SDM après un jet de verre en plein showcase

Aya Nakamura, Soso Maness, SCH ou encore Cardi B ce type de mésaventure est déjà arrivé à d’autres artistes par le passé, SDM a subi à son tour un jet de verre à son encontre sur scène de la part d’un spectateur pendant un showcase et il n’a pas tardé à répliquer.

SDM s’est rapidement imposé comme l’un des artistes les plus populaires de sa génération ces dernières années grâce à son style unique, mêlant mélodies accrocheuses et textes introspectifs. C’est notamment grâce à son tube “Bolide Allemand” paru l’année dernière qu’il s’est fait connaitre du grand public tout en étant épaulé par son mentor Booba qui l’a fait signer sur son label du 92i à ses débuts.

En quelques mois, SDM est devenu l’un des rappeurs les plus écoutés en France sur les plateformes et pu constater sa popularité grandissante sur scène. En tournée cet été, ses concerts affichent complet. Depuis le mois de juin, le rappeur du 92i enchaine les performances scéniques et les programmations dans plusieurs festivals comme au mois de septembre prochain au Golden Coast de Dijon avant d’entamer début 2025 sa tournée des Zéniths dans toute la France avec deux dates à l’Accor Arena de Paris le 24 et 25 février. Mais lors de l’un de ses récents shows, SDM a été victime d’un jet de verre pendant son concert, ce geste l’a rendu furieux, le rappeur a stoppé sa prestation pour envoyer le service de sécurité retrouver l’auteur de cet acte tout en l’insultant copieusement.

La séquence publiée sur Twitter est devenue rapidement virale avec plus d’un million de vues et les internautes ont apporté leur soutien à SDM. “Tu vas voir un showcase d’un artiste que t’aimes pas pr lui balancer des verres mdrrr bande de demeuré c’est comme ça qu’il faut leur parler, bravo SDM”, “Pourquoi payer une place de concert pour faire ça c’est incompréhensible”, “Les sauvages de la sorte n’ont aucun respect à tout moment ça toucher son œil”, “l’intérêt de payer pour aller voir un artiste pour faire le golmon comme ça ?? y’en a ils vivent sans cerveau” peut-on lire dans les commentaires de la publication.

SDM prépare également son retour dans les bacs pour le 27 septembre prochain avec un nouvel album nommé “A la vie, à la mort“.

🇫🇷🥃 Le rappeur SDM a reçu un verre en plein showcase. (@_RapMinute) pic.twitter.com/OYXDaFxrjW — Cerfia (@CerfiaFR) August 13, 2024