Leonardo Balerdi réagit à la dédicace de Jul dans Bande Organisée 2

Leonardo Balerdi vient d’annoncer la prolongation de son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028 et a réagi à la dédicace de Jul dans le morceau Bande Organisée 2.

Quatre années après avoir enflammé les auditeurs avec le single « Bande Organisée » qui a multiplié les records, devenant les titres de rap français les plus écoutés sur les plateformes de streaming. Après des nombreuses rumeurs de la production d’un second volet, notamment lors de la sortie de la compilation le Classico Organisé au mois de novembre 2021, Jul a encore regroupé tout le rap marseillais pour le projet “13’Organisé vol.2” et à cette occasion, il présente le clip de “Bande Organisée 2”, premier extrait de cette compilation.

La réaction géniale de Leonardo Balerdi à la référence de Jul !

Dans ce titre de plus de six minutes, Jul rassemble SCH, Kofs, JuL, Alonzo, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari. Pour le tournage du clip, tous les rappeurs présents sur le single se sont retrouvés à bord d’un bus bleu et blanc bloqué “13’Organisé” pour mettre le feu dans les rues de la ville de Marseille. “Aux BDH, j’fais d’l’allergie, j’les monte en l’air comme Balerdi, un prévenu vaut deux avertis, j’fais tout seul donc va leur dire” chante Jul dans son couplet, ses propos ne sont pas passés inaperçus, Balerdi a apprécié cette référence.

Questionné par un journaliste en conférence de presse sur le sujet, Leonardo Balerdi a réagi avec un large sourire en faisant le signe de Jul avec les deux mains pour former les lettres de son nom de scène. En plus de sa prolongation, le joueur de l’OM s’est aussi confié sur son nouveau rôle de capitaine du club phocéen.