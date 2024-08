MMA : Drake perd une somme folle en pariant sur Israel Adesanya

Les paris sportifs peuvent être une aventure excitante et lucrative, mais aussi très risquée. Drake, connu pour ses mises audacieuses notamment sur des combats, en a fait l’expérience une nouvelle fois. En pariant environ 450 000 dollars sur la victoire d’Israel Adesanya contre Dricus du Plessis lors de l’UFC 305. Le rappeur canadien a subi une perte considérable lorsque le combattant sud-africain a soumis Adesanya.

Israel Adesanya fait perdre quasiement un demi-million de dollars à Drake !

Israel Adesanya, d’origine nigériane, est un combattant redoutable avec une réputation de victoire impressionnante. En face de lui, Dricus du Plessis, le champion sud-africain, avait tout à prouver. Ce combat était crucial pour les deux athlètes, chacun cherchant à renforcer sa position dans le monde compétitif de l’UFC. Pour Adesanya, une victoire signifiait redorer son blason après des défaites précédentes. Pour Du Plessis, c’était une opportunité de prouver sa valeur sur la scène mondiale et de se faire encore un peu plus un nom dans l’UFC. Un événement que n’a pas manqué, Drake, réputé pour ses paris élevés et risqués sur les événements sportifs, ayant déjà placé des sommes colossales sur divers combats, souvent avec des résultats variés.

Drake avait misé 450 000 dollars sur la victoire d’Adesanya. Cette somme, bien que considérable, n’est pas sans précédent dans l’historique des paris du rappeur. Si Adesanya avait gagné, Drake aurait empoché(850 000 dollars, doublant ainsi son investissement. Cependant, la défaite d’Adesanya a entraîné la perte sèche de la somme pariée, s’ajoutant à la série de pertes du rappeur dans les paris sportifs, même s’il réussit parfois des mises gagnantes comme lors de l’UFC en pariant 675 000 dollars sur une victoire d’Alex Pereira.