Jul cartonne avec Bande Organisée 2, les chiffres impressionnent

Le rap marseillais est en pleine effervescence. Sous l’impulsion de Jul, le collectif 13 Organisé est de retour avec un deuxième volet qui s’annonce d’ores et déjà comme un événement, le premier Bande Organisée 2 fait déjà un énorme carton auprès des auditeurs.

Jul réalise un énorme démarrage avec Bande Organisée 2 !

Jul, le maître incontesté du rap marseillais, a une nouvelle fois réuni les forces vives de la ville pour un projet collectif ambitieux : “13 Organisé 2“. Succès phénoménal du premier opus, ce nouvel album promet de faire trembler les charts. Depuis quelques années, l’OVNI du rap français a imposé son style unique. Grâce à sa prolifique carrière, il est devenu une figure incontournable du rap français. Avec “13 Organisé”, il a réussi à fédérer les différentes générations de rappeurs marseillais autour d’un projet commun porté par le succès de tube Bande Organisée, quintuple single de diamant, et a décidé de récidiver pour ce nouvel opus.

Jul entouré de SCH, Alonzo, Elams, Houari, Kofs, Naps, Solda et Soso Maness vient d’offrir un nouvel hymne à la ville avec Bande Organisée 2. Pour le tournage du clip de ce single, les rappeurs ont défilé en bus dans les rues de la ville de Marseille avec comme ambiance sonore ce nouveau single qui s’annonce déjà comme un hit de cet été. En effet, la vidéo vient déjà d’atteindre les 1,9 million de visionnages sur Youtube en seulement deux jours d’exploitation et a pris la première place des tendances sur la plateforme.

En plus de cette réussite pour le clip, le titre est entré à la quatrième place du Top Singles sur Spotify dans le classement des singles les plus écoutés en France, la chanson totalise plus de 670 000 écoutes sur la plateforme de streaming en deux jours.