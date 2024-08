Kanye West et Bianca Censori se mobilisent pour soutenir Donald Trump

Kanye West n’est pas étranger à la controverse politique. Son soutien affiché à Donald Trump au fil des années a souvent fait les gros titres. Alors que la campagne présidentielle de 2024 approche, l’apparition de West et Bianca Censori a pris une dimension supplémentaire.

Le samedi 17 août, une vidéo TikTok a fait surface montrant Kanye West et Bianca Censori arrivant à un rassemblement de Donald Trump dans un Tesla Cybertruck à Beverly Hills. La vidéo, partagée par un partisan de Trump, a rapidement capté l’attention en ligne.

Les fans présents au rassemblement, brandissant des drapeaux “Make America Great Again”, se sont précipités vers le véhicule du couple de stars. Leur surprise était palpable lorsqu’ils ont réalisé que West et Censori étaient à l’intérieur.

Kanye, connu pour son franc-parler, a tenté de s’adresser à la foule. Cependant, ses mots ont été noyés par les cris enthousiastes des fans. Malgré l’absence de discours clair, la présence de West a suffi à électriser l’ambiance. Assise sur le siège passager, Bianca Censori semblait un peu mal à l’aise, évitant le regard de la foule. Son comportement réservé a contrasté avec l’enthousiasme de Ye.

Après quelques instants, le couple a quitté les lieux, les personnes criant “On t’aime, Kanye !”. Ce départ rapide a laissé de nombreuses questions sans réponse, mais a également renforcé l’aura de mystère entourant leur apparition.

Ce n’est pas la première fois que Kanye West exprime son soutien à Trump. En 2016, Ye avait déclaré lors d’un concert à San José qu’il aurait voté pour Trump, il a aussi visité la Maison-Blanche pour discuter de la réforme pénitentiaire et d’autres questions. Ces rencontres furent souvent médiatisées et ont renforcé l’image de West comme un allié de Trump même si en 2022 ce dernier a critiqué Kanye West, le qualifiant d’“homme sérieusement troublé”.

Ye and Bianca Censori spotted in their Cybertruck in Beverly Hills near a Trump rally pic.twitter.com/Kbb56ieUZe

Kanye West and his wife Bianca Censori, who both support me very strongly, greeted some Trump supporters who were waiting for a huge Trump motorcade. pic.twitter.com/emBYFwhr0d

— Donald J. Trump – Parody (@realDonParody) August 18, 2024